10:11 (мск), источник: РБК
Турция опровергла сообщения об изменениях правил въезда из России
Турецкие власти не вводили дополнительные требования к
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«Никаких изменений в правилах въезда из России в нашу страну нет, продолжается предыдущая практика», — говорится в сообщении.
О новых требованиях к
В свою очередь источник РБК сообщил, что оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обсудит вопрос ограничения полетов в Турцию. По его словам, эта мера направлена на то, чтобы не допустить завоза в Россию новых штаммов коронавируса. О планах обсуждения властями запрета также знают два источника РБК в авиаотрасли и источник в туристической отрасли.
Согласно указаниям турецкого Минздрава, с 15 марта всем прибывающим в республику не ранее, чем за 72 часа перед взъездом, надо заполнить электронную анкету. На основе анкеты формируется индивидуальный
По данным Минздрава Турции на 10 апреля, число зараженных коронавирусом в стране перевалило за 3 млн человек.