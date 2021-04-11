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10:11 (мск), источник: РБК

Турция опровергла сообщения об изменениях правил въезда из России

Турецкие власти не вводили дополнительные требования к ПЦР-тестам на коронавирус, необходимым для въезда в страну. Об этом сообщается в Twitter управления гражданской авиации Турции. В ведомстве указали, что в российских СМИ и социальных сетях появилась информация, что у граждан России при въезде в Турцию будут запрашивать специальные ПЦР-тесты.

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Источник: Reuters

«Никаких изменений в правилах въезда из России в нашу страну нет, продолжается предыдущая практика», — говорится в сообщении.

Также управление гражданской авиации опровергло сообщения о приостановке авиарейсов между Турцией и Россией. Москва уведомила Анкару, что не было принято никаких официальных решений о прекращении полетов, отметили в ведомстве.

О новых требованиях к ПЦР-тестам для въезда в Турцию сообщал, в частности, «Вестник АТОР». По информации издания, власти республики начали требовать результаты тестов на коронавирус только в бумажном виде и обязательно с синей печатью.

В свою очередь источник РБК сообщил, что оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обсудит вопрос ограничения полетов в Турцию. По его словам, эта мера направлена на то, чтобы не допустить завоза в Россию новых штаммов коронавируса. О планах обсуждения властями запрета также знают два источника РБК в авиаотрасли и источник в туристической отрасли.

Согласно указаниям турецкого Минздрава, с 15 марта всем прибывающим в республику не ранее, чем за 72 часа перед взъездом, надо заполнить электронную анкету. На основе анкеты формируется индивидуальный HES-код туриста. Электронную форму надо предъявлять при регистрации на рейс в аэропорту вылета. До 14 апреля действует требование об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Его надо сделать в те же сроки.

По данным Минздрава Турции на 10 апреля, число зараженных коронавирусом в стране перевалило за 3 млн человек.

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