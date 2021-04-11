12:50 (мск), источник: ТАСС
Кабмин систематизировал применение предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/.
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«Участникам фармацевтического рынка будет проще ориентироваться в информации, которая содержится в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на медикаменты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). <…> Новое постановление дает четкий ориентир в части применения зарегистрированных и перерегистрированных отпускных цен, что позволит избежать некорректного применения сведений реестра», — говорится в сообщении.
«Благодаря этому решению удалось избежать приостановки производства и поставок медикаментов из перечня ЖНВЛП, не допустить их дефицита», — напомнили в
Ранее сообщалось, что в марте медикаменты из перечня ЖНВЛП подешевели в среднем на 0,3%. В том числе цены на колекальциферол (витамин Д3) снизились на 2%, на умифеновир (арбидол) — на 1,8%, на осельтамивир (номидес) — на 1,2%, на супрастин — на 1,1%, на азитромицин, амоксициллин с клавулановой кислотой — на 0,8%, на амброксол — на 0,6%, на хлоргексидин — на 0,5%.
В то же время цефтриаксон подорожал на 0,9%, амлодипин — на 0,7%, бисопролол, панкреатин, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный), эналаприл, лоратадин, винпоцетин, омепразол и ибупрофен — на 0,2−0,5%.