14:29 (мск), источник: РБК
Песков заявил о «постковидном» характере послания Путина
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, запланированное на 21 апреля, будет «постковидным». Об этом заявил
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«Оно так или иначе будет постковидным. Потому что, еще раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся», — подчеркнул Песков.
«Очевидно, что, так или иначе, об этом пойдет речь в послании.
«Как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент может и чаще всего дописывает
Он также заметил, что вызванный пандемией кризис еще не закончился, хотя Россия и находится на выходе из него.
О том, что администрация президента и правительство начали готовиться к посланию Федеральному собранию, глава государства заявил еще в марте. В понедельник в Кремле огласили его дату — 21 апреля. Перед этим Путин соберет совещание, на котором обсудит выполнение его послания 2020 года.
Песков сообщал, что мероприятие пройдет полностью в очном режиме. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «это будет такое послание «нового времени». «Я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — пояснила она.