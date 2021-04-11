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14:29 (мск), источник: РБК

Песков заявил о «постковидном» характере послания Путина

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, запланированное на 21 апреля, будет «постковидным». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он назвал нынешний период беспрецедентным и отметил, что президент в послании огласит меры по выходу из вызванного пандемией кризиса. Песков отметил, что Путин сам пишет текст обращения и дорабатывает его до последних минут.

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Источник: AP 2020

«Оно так или иначе будет постковидным. Потому что, еще раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся», — подчеркнул Песков.

По его словам, послание президента будет касаться ликвидации кризиса, в результате которого просели экономика и социальная сфера.

«Очевидно, что, так или иначе, об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году», — пояснил пресс-секретарь.

Песков отметил, что Путин самостоятельно пишет текст послания и дорабатывает его до последних минут.

«Как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы», — сообщил пресс-секретарь президента.

Он также заметил, что вызванный пандемией кризис еще не закончился, хотя Россия и находится на выходе из него.

При этом Песков заявил, что как именно будет завершаться пандемийный кризис, растянется ли он или закончится быстро, пока неясно.

О том, что администрация президента и правительство начали готовиться к посланию Федеральному собранию, глава государства заявил еще в марте. В понедельник в Кремле огласили его дату — 21 апреля. Перед этим Путин соберет совещание, на котором обсудит выполнение его послания 2020 года.

Песков сообщал, что мероприятие пройдет полностью в очном режиме. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «это будет такое послание «нового времени». «Я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — пояснила она.

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