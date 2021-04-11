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14:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков отрицает требование Меркель снизить военное присутствие РФ у границ Украины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не требовала от президента России Владимира Путина свернуть военное усиление у границ Украины, а лишь выразила беспокойство, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Напомним, после звонка 8 апреля аппарат госпожи Меркель сообщал, что она настаивала на сворачивании усиления.

Источник: AP 2020

«Нет», — ответил господин Песков на вопрос о требовании Ангелы Меркель в эфире канала «Россия-1» (цитата по ТАСС). По его словам, «Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ… и такая обеспокоенность была выражена». В ответ Владимир Путин предоставил «соответствующие разъяснения», сказал он.

Москва не приемлет возможность войны на Украине и не двигается к ней, но «не останется безучастной» к судьбам русскоговорящих жителей Донбасса, сказал Песков.
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«Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны… но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны. Он также отметил, что в регионе случаются провокации, которые «могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны», — сказал он.

Напомним, глава Минобороны Украины Андрей Таран заявлял, что Россия может спровоцировать обострение обстановки или заявить о нарушении прав русскоязычного населения, чтобы затем применить вооруженную силу в отношении Украины.

Говоря о заявлении США о численности российских войск у границ Украины, господин Песков сказал, что «речь идет о совсем субъективных оценках, которые зачастую противоречат реальному положению дел». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что у границ Украины сконцентрирована наибольшая численность вооруженных сил России с 2014 года.

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Контакты на уровне политических советников «нормандской четверки» ведутся, и их целью должна стать встреча на высоком уровне, сказал пресс-секретарь российского президента.

«Политсоветники “четверки” находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. Но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах», — сказал он.

30 марта лидеры России, ФРГ и Франции — трех стран из «нормандской четверки» — обсудили ситуацию в Донбассе в режиме видеоконференции. Этому предшествовали переговоры на уровне советников 18 марта. Следующие переговоры в «нормандском формате» на уровне политсоветников пройдут 19 апреля, говорил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Отметим, что господин Козак предлагал вести переговоры по Донбассу публично, чтобы «всем было понятно, кто какую позицию занимает».

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