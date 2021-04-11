15:43 (мск), источник: РБК
Кремль назвал ситуацию на Украине опасной для России
Москва не исключает, что Киев может попытаться решить внутренние проблемы силовым путем, в этом случае ситуация будет представлять опасность для России, заявил
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«Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Песков отметил, что перемещения российских войск в пределах собственной территории не должны беспокоить другие государства, и Россия ни для кого не представляет угрозу. Он добавил, что в ходе последнего разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным первая указала, что Европу беспокоит концентрация российских войск у
Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, обе стороны сообщают о погибших.
«Такого не было
Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе,
В конце марта The New York Times написала, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму. Всего, по данным газеты, вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.
Российское Минобороны объяснило переброску войск в Крым плановыми учениями Южного военного округа. «Проводится контрольная проверка за зимний период обучения. Мероприятия проходят на 30 общевойсковых полигонах, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму», — уточнил начальник