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15:43 (мск), источник: РБК

Кремль назвал ситуацию на Украине опасной для России

Москва не исключает, что Киев может попытаться решить внутренние проблемы силовым путем, в этом случае ситуация будет представлять опасность для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Источник: Reuters

«Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Он также назвал Украину страной, где «вот-вот может возобновиться гражданская война».
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Песков отметил, что перемещения российских войск в пределах собственной территории не должны беспокоить другие государства, и Россия ни для кого не представляет угрозу. Он добавил, что в ходе последнего разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным первая указала, что Европу беспокоит концентрация российских войск у российско-украинской границы, а не требовала снизить военное присутствие у границ.

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, обе стороны сообщают о погибших.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на телеканале РБК заявил со ссылкой на разведданные, что Киев последнее время стягивает к линии соприкосновения большое количество боевой техники и солдат.

«Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям», — сказал он.

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Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что Киев не перебрасывал дополнительные войска к линии соприкосновения в Донбассе.

В конце марта The New York Times написала, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму. Всего, по данным газеты, вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

Российское Минобороны объяснило переброску войск в Крым плановыми учениями Южного военного округа. «Проводится контрольная проверка за зимний период обучения. Мероприятия проходят на 30 общевойсковых полигонах, в том числе в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму», — уточнил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

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