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16:06 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: Турция заблокировала поставки вертолетов из Италии из-за слов премьера об Эрдогане

Турция приостановила покупку десяти учебных вертолетов AW169 итальянской компании Leonardo, сообщают газеты La Repubblica и Il Fatto Quotidiano. Итальянские издания связывают заморозку контракта с комментариями премьер-министра Италии Марио Драги в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее господин Драги назвал турецкого президента диктатором.

Источник: Reuters

Стороны в марте договорились о первом транше €70 млн за поставку вертолетов, общая сумма сделки составляет €150 млн, сообщает La Repubblica. Издание отмечает, что Анкара направила предупреждения еще трем итальянским компаниям, в том числе производителю турбин и генераторов Ansaldo Energia.

Дипломатический конфликт начался после встречи господина Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Встреча проходила в Анкаре. Организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров, и госпоже фон дер Ляйен пришлось сесть на диван напротив главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.

После встречи господин Драги назвал поведение президента Турции неподобающим и назвал диктатором, с которым нужно сотрудничать в интересах страны. После этого МИД Турции вызвал посла Италии и сообщил ему об осуждений действий итальянского премьера.

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