Эрдоган заявил о способствовании разрешению противоречий между Киевом и Москвой

«Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе обе страны (Россия и Украина. — Ред.) как можно быстрее решили между собой свои противоречия путем переговоров и мирным способом. В этом направлении мы прилагаем усилия», — сказал Эрдоган во время выступления, трансляция которого велась в Twitter.
Днем ранее в Стамбуле состоялась встреча турецкого лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский прибыл в страну для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной.
Отмечалось, что стороны намерены пересмотреть турецко-украинские отношения, а также уровень стратегического партнерства.
В тот же день на пресс-конференции Эрдоган заявил, что на переговорах с Зеленским подтвердил принципиальное решение Турции не признавать «аннексию Крыма».
Президент Турции отметил, что страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Также в Турции поддержали «Крымскую платформу», которая, как отметил Эрдоган, призвана объединить земли Украины.
В феврале 2020 года Эрдоган уже говорил, что Турция продолжит отстаивать территориальную целостность Украины и не признает воссоединения Крыма с Россией.
Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ.