Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 11 апреляУтверждение государственного герба России, создание Международной организации труда и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Пасха в условиях пандемии
10Взрыв в жилом доме в Химках
17:44 (мск), источник: Известия

Эрдоган заявил о способствовании разрешению противоречий между Киевом и Москвой

Турция прилагает усилия для того, чтобы разрешить противоречия между Россией и Украиной с помощью переговоров. Об этом 11 апреля заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед активистами молодежного крыла правящей партии.

Источник: AP 2020

«Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе обе страны (Россия и Украина. — Ред.) как можно быстрее решили между собой свои противоречия путем переговоров и мирным способом. В этом направлении мы прилагаем усилия», — сказал Эрдоган во время выступления, трансляция которого велась в Twitter.

Днем ранее в Стамбуле состоялась встреча турецкого лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Зеленский прибыл в страну для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между Турцией и Украиной.

Читайте также
Эрдоган подтвердил принципиальное решение Турции не признавать «аннексию Крыма»

Отмечалось, что стороны намерены пересмотреть турецко-украинские отношения, а также уровень стратегического партнерства.

В тот же день на пресс-конференции Эрдоган заявил, что на переговорах с Зеленским подтвердил принципиальное решение Турции не признавать «аннексию Крыма».

Президент Турции отметил, что страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Также в Турции поддержали «Крымскую платформу», которая, как отметил Эрдоган, призвана объединить земли Украины.

В феврале 2020 года Эрдоган уже говорил, что Турция продолжит отстаивать территориальную целостность Украины и не признает воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ.

 Всемирный процент: США призвали к единой ставке налога на прибыль
Чужими силами: как в РФ заработал новый порядок привлечения трудовых мигрантов
Кремль назвал ситуацию на Украине опасной для России
Глава Госдепа пригрозил России последствиями за «ее действия»
Зеленский призвал не допустить повторения Второй мировой войны
СМИ узнали об отказе Турции от вертолетов из-за премьера Италии
В США заметили похожие на медуз красные молнии
В Москве закрывают «Елисеевский» магазин (фото)
На ядерном объекте в Иране произошло ЧП
Hi-Tech
На 7 завораживающих фото представили основные физические величины Фотограф отобразил суть каждой величины
Товары для дома
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Популярные темы на «Детях»
Муж считает, что я его предала. 977
Первые звоночки.... 705
Просьбы сына 700
Доставка хорошего настроения! Картинки. 611
Леди
61-летняя Лариса Гузеева разочаровала поклонников (фото) Фанаты спорят в комментариях.
Новости партнеров
Удивительно: какую службу женщинам сослужили две мировые войны
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Друзья спасли волка от смерти. Как животное их отблагодарило
Американец решил рассказать всем, что его удивило в русском магазине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь