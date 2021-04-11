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17:17 (мск), источник: Daily Storm

В США заявили, что обеспокоены ситуацией на границе РФ и Украины

США озабочены ситуацией на границе России и Украины, и в настоящее время обсуждают это с европейскими союзниками и партнерами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что политика администрации американского президента Джо Байдена в отношении РФ не является повторением экс-главы Белого дома Барака Обамы.

Источник: Reuters

«Я серьезно обеспокоен действиями России на границе с Украиной», — сказал в интервью телеканалу NBC Блинкен. Он подчеркнул, что в этом регионе наблюдается максимальная с 2014 года концентрация российских войск.

«Вот почему мы поддерживаем очень тесные контакты и координацию с нашими союзниками и партнерами в Европе. Все разделяют эту озабоченность», — добавил госсекретарь.

По его словам, России придется иметь дело с последствиями, если она будет продолжать совершать агрессивные действия.

«Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент [Байден] дал понять — за это придется платить, будут последствия», — отметил он.

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Блинкен уточнил, что политика действующей администрации Белого дома не является повторением экс-президента США Барака Обамы. При этом он добавил, что администрация Обамы ранее «предпринимала серьезные усилия, чтобы заставить РФ заплатить и ввести санкции» из-за Крыма и событий на Украине, что «удержало Россию от дальнейших действий».

В то же время глава Госдепа заявил, что у США и России есть сферы, где интересы двух стран совпадают и где они могут работать вместе. В качестве примера Блинкен привел контроль над вооружениями и продление договора СНВ-3 (ДСНВ-3).

Напряженность в Донбассе, где в июле 2020 года была достигнута договоренность о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня, опять возникла в конце февраля — начале марта 2021 года.
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На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон появились убитые и раненые. В Киеве обвинили во всем ДНР и ЛНР. Республики в ответ указали на невыполнение Украиной июльских договоренностей.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что единственным способом закончить войну в Донбассе станет вступление Украины в НАТО. По словам Зеленского, это будет «реальным сигналом для России». Зеленский 8 апреля начал свой визит в Донбасс, чтобы как верховный главнокомандующий пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников Украины. Глава ДНР Денис Пушилин полагает, что визит Зеленского в Донбасс не отражает намерения мирно разрешить конфликт, а лишь свидетельствует о поддержке военного урегулирования.

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