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20:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Индии сообщили о четвертой волне COVID-19 в столице

Дели столкнулся с четвертой волной коронавируса COVID-19, заявил на пресс-конференции главный министр индийской столицы Арвинд Кеджривал. Ситуацию в городе он назвал тревожной. За последние сутки в столице и ее окрестностях, где проживает более 30 млн человек, зафиксированы рекордные 10 тыс. случаев заражения.

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Источник: Reuters

Министр добавил, что в случае нехватки в городе больничных коек в Дели будет введен карантин. Сейчас в городе действует запрет только на массовые мероприятия. Он призвал горожан по возможности оставаться дома и соблюдать необходимые санитарные меры.

Получить прививку от COVID-19 пока могут только люди старше 45 лет. При этом большинство новых заразившихся — люди младше 45 лет. Арвинд Кеджривал призвал власти страны снять возрастные ограничения для вакцинации населения.

Индия остается на третьем месте в мире по количеству заразившихся (13,3 млн) и на четвертом — по числу летальных исходов (170 тыс.). По всей стране за последние сутки выявлено 152 тыс. новых случаев. Это рекорд с начала пандемии. Сейчас от COVID-19 в стране привито 55 млн человек (4,2% населения).

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