20:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Власти Индии сообщили о четвертой волне COVID-19 в столице
Дели столкнулся с четвертой волной коронавируса COVID-19, заявил на
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Министр добавил, что в случае нехватки в городе больничных коек в Дели будет введен карантин. Сейчас в городе действует запрет только на массовые мероприятия. Он призвал горожан по возможности оставаться дома и соблюдать необходимые санитарные меры.
Получить прививку от COVID-19 пока могут только люди старше 45 лет. При этом большинство новых заразившихся — люди младше 45 лет. Арвинд Кеджривал призвал власти страны снять возрастные ограничения для вакцинации населения.
Индия остается на третьем месте в мире по количеству заразившихся (13,3 млн) и на четвертом — по числу летальных исходов (170 тыс.). По всей стране за последние сутки выявлено 152 тыс. новых случаев. Это рекорд с начала пандемии. Сейчас от COVID-19 в стране привито 55 млн человек (4,2% населения).