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19:37 (мск), источник: Daily Storm

Референдум по Конституции Киргизии признали состоявшимся

Референдум по новой редакции Конституции признан состоявшимся, в плебисците приняли участие более 30% избирателей. Об этом заявил на брифинге вице-премьер Киргизии Улукбек Кармышаков. В ЦИК страны после обработки 60% протоколов отметили, что почти 80% избирателей поддержали изменения в Основной закон республики.

Источник: Reuters

«Более 30% избирателей пришли на референдум. Считаю, мы успешно провели и завершили референдум и местные выборы», — сказал Кармышаков (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно местному законодательству, референдум считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 30% зарегистрированных избирателей.

По состоянию на 18:00 мск ЦИК страны обработал 60% протоколов. По предварительным данным, 79,54% избирателей поддержали новую редакции Конституцию, около 13% проголосовали против. Подсчет продолжается.

Поправки к Конституции Киргизии предусматривают переход от парламентской формы правления к президентской. Также предлагается позволить главе государства избираться на два срока, снизив при этом срок с шесть лет до пяти.
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Одновременно с референдумом в Киргизии прошли выборы в местные органы власти. В 28 городах и 420 сельских округах республики жители голосовали за депутатов местных кенешей (представительного органа местного самоуправления). Избирательные участки открылись в 08:00 (05:00 мск) и закрылись в 20:00 (17:00 мск).

В январе 2021 года в Киргизии прошли досрочные выборы президента. Как показали данные с 98% участков, Садыр Жапаров победил с 79,2% голосов. Для победы в первом туре лидеру гонки достаточно было набрать более половины голосов. На прошедшем одновременно референдуме о форме правления киргизы подавляющим большинством поддержали президентскую форму правления, сообщал ранее ЦИК.

В октябре 2020-го в Киргизии после официального объявления итогов парламентских выборов разразился политический кризис. В республике начались акции протеста, захваты госучреждений и беспорядки. Президент страны Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку ряд высших должностных лиц и заявил о готовности покинуть свой пост. После нескольких дней протестов новым премьер-министром страны был избран освобожденный из тюрьмы Садыр Жапаров. Вновь назначенный премьер тут же заявил, что принял обязанности главы государства, и будет находиться на посту и.о. президента до 14 ноября 2020 года.

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