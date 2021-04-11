19:37 (мск), источник: Daily Storm
Референдум по Конституции Киргизии признали состоявшимся
Референдум по новой редакции Конституции признан состоявшимся, в плебисците приняли участие более 30% избирателей. Об этом заявил на брифинге
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«Более 30% избирателей пришли на референдум. Считаю, мы успешно провели и завершили референдум и местные выборы», — сказал Кармышаков (цитата по «Интерфаксу»).
По состоянию на 18:00 мск ЦИК страны обработал 60% протоколов. По предварительным данным, 79,54% избирателей поддержали новую редакции Конституцию, около 13% проголосовали против. Подсчет продолжается.
Одновременно с референдумом в Киргизии прошли выборы в местные органы власти. В 28 городах и 420 сельских округах республики жители голосовали за депутатов местных кенешей (представительного органа местного самоуправления). Избирательные участки открылись в 08:00 (05:00 мск) и закрылись в 20:00 (17:00 мск).
В январе 2021 года в Киргизии прошли досрочные выборы президента. Как показали данные с 98% участков, Садыр Жапаров победил с 79,2% голосов. Для победы в первом туре лидеру гонки достаточно было набрать более половины голосов. На прошедшем одновременно референдуме о форме правления киргизы подавляющим большинством поддержали президентскую форму правления, сообщал ранее ЦИК.
В октябре 2020-го в Киргизии после официального объявления итогов парламентских выборов разразился политический кризис. В республике начались акции протеста, захваты госучреждений и беспорядки. Президент страны Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку ряд высших должностных лиц и заявил о готовности покинуть свой пост. После нескольких дней протестов новым
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