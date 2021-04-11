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23:17 (мск), источник: Известия

Лавров оценил возможность возобновления сообщения с курортами Египта

Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с курортами Египта. Об этом 11 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию «Аль-Ахрам».

Источник: AP 2020

Лавров отметил, что чартерные рейсы из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду могут быть возобновлены в ближайшее время.

Египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. Для Египта же приток иностранных туристов в страну — важный источник пополнения бюджета. Хотел бы подтвердить нашу заинтересованность в восстановлении регулярного авиасообщения между Россией и египетскими курортными городами.
Сергей Лавров

Также Лавров добавил, что отношения между Египтом и Россией развиваются по многим направлениям. Так, в марте 2021 года в Каире прошли консультации заместителей министров МИД двух стран по европейской проблематике, а также по вопросам взаимодействия сторон в ООН.

18 февраля сообщалось, что Египет рассчитывает на возобновление прямых авиаперелетов из России в города Хургада и Шарм-эш-Шейх уже весной.

Опрос, проведенный в конце февраля 2021 года, показал, что россияне хотят уехать на отдых в Турцию, Таиланд и Египет, после того как границы откроются.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте 2020 года из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.

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