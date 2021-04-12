В Испании хотят добиться от ЕС признания COVID-паспортов других стран

Министр туризма Испании Мария Рейес Марото заявляла еще в марте, что уже 19 мая королевство может разрешить въезд туристов из третьих стран с паспортами вакцинации. В МИДе страны «Известиям» сообщили, что приветствуют все инициативы, которые позволяют восстановить международные поездки безопасно. Однако в ведомстве подчеркнули, что РФ, к сожалению, пока входит в число стран с высоким риском заражений.
Тем не менее в Минтуризма дали надежду, отметив, что для экономики страны особенно важно перезапустить международный туризм.
«Исходя из этого, Испания будет добиваться от ЕС решения о признании сертификатов о вакцинации, отличных от Digital Green Pass. Это решение должно быть единым, так как принадлежность к Шенгену не позволяет стране в одностороннем порядке открывать свои границы», — подчеркнула в беседе с «Известиями» представительница пресс-службы Минтуризма страны Саломе Гарсия.
Как пояснили «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК), в будущем европейские сертификаты действительно смогут получать граждане третьих стран, но пока в соответствии с рекомендацией Евросовета существуют ограничение на въезд граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Россия входит в их число.