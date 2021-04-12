Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
10Пасха в условиях пандемии
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
02:35 (мск), источник: Известия

В Испании хотят добиться от ЕС признания COVID-паспортов других стран

Евросоюз планирует в будущем признать паспорта вакцинации третьих стран равноценными своим. Об этом «Известиям» сообщили в Еврокомиссии, подчеркнув, что пока россияне могут попасть в объединение только по уважительной причине. Тем временем южные государства Европы надеются, что допустят граждан из третьих стран уже этим летом.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
00:33 (мск)Китай рассматривает возможность смешивания вакцин против COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

Министр туризма Испании Мария Рейес Марото заявляла еще в марте, что уже 19 мая королевство может разрешить въезд туристов из третьих стран с паспортами вакцинации. В МИДе страны «Известиям» сообщили, что приветствуют все инициативы, которые позволяют восстановить международные поездки безопасно. Однако в ведомстве подчеркнули, что РФ, к сожалению, пока входит в число стран с высоким риском заражений.

Новость
Только 1% вернувшихся из-за границы россиян заразились коронавирусом с начала года

Тем не менее в Минтуризма дали надежду, отметив, что для экономики страны особенно важно перезапустить международный туризм.

«Исходя из этого, Испания будет добиваться от ЕС решения о признании сертификатов о вакцинации, отличных от Digital Green Pass. Это решение должно быть единым, так как принадлежность к Шенгену не позволяет стране в одностороннем порядке открывать свои границы», — подчеркнула в беседе с «Известиями» представительница пресс-службы Минтуризма страны Саломе Гарсия.

Как пояснили «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК), в будущем европейские сертификаты действительно смогут получать граждане третьих стран, но пока в соответствии с рекомендацией Евросовета существуют ограничение на въезд граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Россия входит в их число.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Турные вести: россияне отказываются от путешествий в Турцию
Не поминайте цифрой: что даст отмена справок для пособий на похороны
Россия выступает против переноса переговоров по Донбассу
Прибалтика впервые отключила импорт электроэнергии из России
Президент Чехии будет передвигаться в инвалидном кресле
«Локомотив» впервые с 2017 года победил «Спартак» в матче РПЛ
СМИ опубликовали запись разговоров по делу MH17 в день трагедии
Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики
В Москве закрывают «Елисеевский» магазин (фото)
Gnezdo.ru
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Что никогда нельзя делать на первом свидании с ним
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
Тайная сделка: вот почему Россия продала Аляску
Новости партнеров
В России резко похолодает: названы сроки
Звонят и тут же сбрасывают: в чем смысл мошенничества
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Леонардо Ди Каприо публично обратился к Байдену
Горячие темы на Авто
"Если завтра война" 342
А не кажется ли вам, что вселенная разумна? 223
Краудфандинг... Что за зверь такой? 194
Вброс... ну вы поняли. 131
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Опрос для тех, кто хочет жить в счастливой России: скажи свое мнение
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Популярные темы на «Детях»
Муж считает, что я его предала. 977
Первые звоночки.... 705
Просьбы сына 701
Доставка хорошего настроения! Картинки. 611
Леди
61-летняя Лариса Гузеева разочаровала поклонников (фото) Фанаты спорят в комментариях.
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Он испортил отношения и с жителями, и с Москвой
Ягуар и анаконда: чем закончилась схватка двух хищников (видео)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь