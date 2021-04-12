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02:28 (мск), источник: Известия

Россия выступает против переноса переговоров по Донбассу из Минска

Россия категорически против переноса переговоров трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе, которого требует украинская делегация. Об этом «Известиям» заявили источники в дипломатических кругах РФ.

Источник: РИА "Новости"

По словам одного из собеседников, заявления Киева о недемократичности Белоруссии и оттого ее неприемлемости как площадки для переговоров не что иное, как попытка «сместить фокус внимания с того тупика, в котором сегодня находится» ТКГ.

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Пока о возвращении к очному формату речи не идет: как заявил ранее в интервью «Известиям» глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, период дистанционной связи из-за COVID-19 продлится довольно долго, и перенос переговоров «не обсуждается ни на каком уровне».

Ранее, 6 апреля, глава украинской делегации на переговорах ТКГ Леонид Кравчук в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что при выходе в очный формат представители Киева не поедут на заседания в Минск. Свой отказ он объяснил тем, что Киев не считает Белоруссию демократическим и самостоятельным государством — по его мнению, она находится «под каблуком России», «душит митингующих» и «говорит очень некрасивые, непристойные вещи по отношению к Украине».

Альтернативной площадкой, по словам Леонида Кравчука, должна стать «нейтральная, демократическая» страна. «Я думаю, если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу», — сказал тогда глава украинской делегации.

Нет контакта: перенесут ли переговоры по Донбассу из Белоруссии в Польшу.

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