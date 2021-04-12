Россия выступает против переноса переговоров по Донбассу из Минска

По словам одного из собеседников, заявления Киева о недемократичности Белоруссии и оттого ее неприемлемости как площадки для переговоров не что иное, как попытка «сместить фокус внимания с того тупика, в котором сегодня находится» ТКГ.
Пока о возвращении к очному формату речи не идет: как заявил ранее в интервью «Известиям» глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, период дистанционной связи из-за COVID-19 продлится довольно долго, и перенос переговоров «не обсуждается ни на каком уровне».
Ранее, 6 апреля, глава украинской делегации на переговорах ТКГ Леонид Кравчук в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что при выходе в очный формат представители Киева не поедут на заседания в Минск. Свой отказ он объяснил тем, что Киев не считает Белоруссию демократическим и самостоятельным государством — по его мнению, она находится «под каблуком России», «душит митингующих» и «говорит очень некрасивые, непристойные вещи по отношению к Украине».
Альтернативной площадкой, по словам Леонида Кравчука, должна стать «нейтральная, демократическая» страна. «Я думаю, если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу», — сказал тогда глава украинской делегации.
Нет контакта: перенесут ли переговоры по Донбассу из Белоруссии в Польшу.