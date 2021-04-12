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06:33 (мск), источник: РБК

Глава ФРС заявил о нахождении экономики США в «точке перелома»

По его словам, в некоторых секторах экономики дела идут очень хорошо, а в других — наоборот. «То, что мы наблюдаем сейчас, на самом деле представляет собой экономику, которая находится в точке перелома», — заявил Джером Пауэлл.

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Источник: AP 2020

Экономика США, которая восстанавливается после пандемии коронавируса COVID-19, находится в «точке перелома» и в ближайшее время может начать расти намного быстрее. Об этом в интервью CBS заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выполняющей функции центрального банка США.

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«Мы чувствуем, что находимся в месте, где экономика вот-вот начнет расти намного быстрее, а создание рабочих мест будет происходить куда более быстрыми темпами. То, что мы наблюдаем сейчас, на самом деле представляет собой экономику, которая, кажется, находится в точке перелома благодаря <…> масштабной вакцинации и мощным [мерам] поддержки [в сфере] налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики», — сказал он.

По его словам, основной риск для экономики США заключается в том, что коронавирус может начать вновь распространяться. «Будет разумно, если люди продолжат соблюдать меры социального дистанцирования, носить маски», — считает Пауэлл.

Как отметил глава ФРС, в некоторых секторах экономики дела идут очень хорошо, они полностью восстановились. «А некоторые сектора еще совсем не восстановились. И это, как правило, те, которые предполагают прямой контакт с общественностью — путешествия, развлечения, рестораны и тому подобное», — добавил он.

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По прогнозам ФРС, как уточнил Пауэлл, уверенный рост американской экономики ожидается во второй половине текущего года. «Я бы сказал, что рост, которого мы ожидаем во второй половине этого года, будет очень уверенным», — заметил он.

По его словам, ФРС и специалисты в частном секторе прогнозируют рост в районе 6% или 7% в этом году, что будет наиболее высоким уровнем за 30 лет. «Также прогнозируется значительное снижение уровня безработицы — с нынешних 6% до, возможно, 4−5%», — заключил Пауэлл.

На прошлой неделе глава ФРС в рамках видеоконференции, организованной Международным валютным фондом, заявил, что нормальное восстановление экономики США является невозможным без полной победы над COVID-19. «Вирус не соблюдает пограничный режим, и пока весь мир не будет вакцинирован, есть риск новых мутаций, и мы не сможем по-настоящему с уверенностью возобновить [экономическую] активность по всему миру», — сказал он.

В феврале Пауэлл говорил, что возвращения рынка труда в США к показателям, достигнутым к началу пандемии, может занять «долгие годы».

Он сообщил, что в начале пандемии, в феврале 2020 года, уровень безработицы в США составлял 3,5%. В апреле 2020 года он достиг максимума за весь период пандемии — 14,8%, а к январю 2021 года уровень безработицы опустился до 6,3%.

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