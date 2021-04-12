08:27 (мск), источник: Газета.Ру
В Киеве заявили, что Украина не планирует наступление в Донбассе
Украина не намерена начинать наступление в Донбассе. Об этом заявила
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Она отметила, что Украина не может наступать на свою территорию и бороться с собственными людьми.
«Именно поэтому мы добиваемся переговоров “нормандского формата” и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами», — сказала Мендель.
Ситуация на территории Донбасса обострилась в феврале текущего года. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.
В Киеве в свою очередь заверили, что не имеют планов по насильственному «освобождению» региона и остаются приверженными
Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и