Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 12 апреляМеждународный день космонавтики, принятие четвертой Конституции РСФСР, открытие Диснейленда в Париже и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Пасха в условиях пандемии
8Ситуация в коттеджном поселке «Новые Вешки»
08:27 (мск), источник: Газета.Ру

В Киеве заявили, что Украина не планирует наступление в Донбассе

Украина не намерена начинать наступление в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, передает РИА «Новости».

Источник: Офис президента Украины

Она отметила, что Украина не может наступать на свою территорию и бороться с собственными людьми.

По словам пресс-секретаря, в Киеве уверены, что только переговоры могут привести к миру.

«Именно поэтому мы добиваемся переговоров “нормандского формата” и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами», — сказала Мендель.

Новость
Кремль назвал ситуацию на Украине опасной для России

Ситуация на территории Донбасса обострилась в феврале текущего года. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.

В Киеве в свою очередь заверили, что не имеют планов по насильственному «освобождению» региона и остаются приверженными политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

 «Роскачество» нашло в твороге кишечную палочку
«Я бы на него не подумала»: врач 11 лет скрывал убийство супруги
Ситуация на Украине
В Киеве заявили, что Украина не планирует наступление в Донбассе
Россия выступает против переноса переговоров по Донбассу из Минска
Министр обороны Германии призвала Россию объяснить перемещение войск
Патрушев: Россия не вынашивает планов вмешательства в украинский конфликт
Трамп предложил назвать вакцину от коронавируса в свою честь
Прибалтика впервые отключила импорт электроэнергии из России
В Турции заявили о планах взять под контроль ситуацию с COVID
Первые в космосе: пройдите тест о невероятных смельчаках
СМИ: авария на иранском ядерном объекте произошла из-за взрыва
В США заявили о «точке перелома» в экономике страны
Горячие темы на Авто
"Если завтра война" 343
А не кажется ли вам, что вселенная разумна? 227
Краудфандинг... Что за зверь такой? 209
Вброс... ну вы поняли. 138
Новости партнеров
Работающие пенсионеры с мая получат прибавку от государства
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
США намерены вмешаться в дела России: хотят избрать своих депутатов
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Gnezdo.ru
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Леди
Все мужчины 48-летней Елены Кориковой (фото) Актриса Елена Корикова 12 апреля отмечает 49-летие, а мы рассказываем о ее главных романах
Дом
Как продать квартиру, доставшуюся по наследству
6 моделей диванов, которые безнадежно устарели
Оформляем крохотную спальню: интерьеры и советы
В мечтах об отпуске: как создать дома атмосферу теплых стран
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь