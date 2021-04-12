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15:37 (мск), источник: РБК

Рогозин заявил о потере контрактов из-за «подлых санкций США»

При отказе от поставок в США ракетных двигателей, разработанных предприятием «Энергомаш», «Роскосмос» также может потерять до 13 млрд руб. в год, сообщили в организации.

Источник: РИА "Новости"

«Роскосмос» лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» США, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA.
Дмитрий Рогозин
глава «Роскосмоса» (цитата по «РИА Новости»)
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Научно-производственное предприятие «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса») потеряет от 10 млрд до 13 млрд руб. в год, если Россия откажется от поставки в США ракетных двигателей в ответ на санкции, сообщил в интервью «Интерфаксу» первый замгендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников. По его словам, продажа в США двигателей РД-180/РД-181 составляет около трети общей выручки предприятия.

«Понятно, что это [прекращение поставок ракетных двигателей] для “Энергомаша” будет достаточно знаковая потеря в экономике, но тем не менее мы прорабатываем отдельные варианты поставок этой продукции другим заказчикам и будем делать все, чтобы уходить от прямой зависимости только от одного-двух-трех заказчиков на этом рынке», — сказал Овчинников.

В декабре 2020 года США ввели санкции против 45 российских организаций. Тогда наряду с оборонными предприятиями впервые в санкционный список США попали структуры «Роскосмоса» и «Росатома», в том числе Ракетно-космический центр «Прогресс» (производитель ракет «Союз») и головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш. Кроме того, несколько лет назад Пентагон ввел запрет на использование российской космической техники после 31 декабря 2022 года для запуска спутников, которые планируется использовать для предоставления услуг американским военным.

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Разработанные предприятием «Энергомаш» двигатели РД-180 поставляются на экспорт в США, где их используют в запусках ракет семейства Atlas. Соглашение о поставках двигателей РД-180 американцам было заключено в 1997 году. В 2014 году РД-180 попали под санкции США — в апреле американский суд по федеральным искам запретил United Launch Alliance использовать эти двигатели. ULA было запрещено «производить какие-либо покупки или платежи с НПО «Энергомаш», однако уже в мае того же года Вашингтон отменил запрет.

В 2016 году конгресс пытался отказаться от использования РД-180 с 2019 года, однако из-за отсутствия аналогов прекратить закупки российских двигателей не получилось. В апреле прошлого года командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд сообщил, что США перестанут закупать ракетные двигатели РД-180 после 2022 года.

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Анастасия Батманова

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