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11:51 (мск), источник: РБК

Зеленский запросил Москву о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины, сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Он не уточнила, когда был направлен запрос.

Источник: Reuters

«Администрация президента, конечно, обратилась с просьбой поговорить с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — сказала она (цитата по Reuters).

Министерство иностранных дел Украины также сообщило, что направило запрос в Москву с требованием объяснить цели скопления войск на границе с Украиной.

«К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности. Дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение безопасности, также были проигнорированы российской стороной. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа.

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