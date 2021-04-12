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13:11 (мск), источник: РБК

Кремль ответил на вопрос, есть ли что Путину сказать Зеленскому

В Киеве заявили, что офис президента Зеленского направлял запрос на телефонный разговор с Владимиром Путиным, но не получил ответа. Дмитрий Песков ответил, что ничего не знает об этом обращении.

Источник: AP 2020

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления представителя Владимира Зеленского Юлии Мендель о запросе на переговоры между двумя лидерами, передает корреспондент РБК.

«Нет, в последние дни я не видел никаких запросов, мне неизвестно, чтобы были в последние дни какие-то запросы», — сказал он.

На вопрос о том, есть ли Владимиру Путину что сказать Зеленскому, Песков ответил, что есть — по поводу разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны в Донбассе.

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«Надеемся, что политическая мудрость возобладает в Киеве и провокационные действия сойдут на нет», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что офис Зеленского направил в Москву запрос на телефонный разговор с Путиным, но ответа не получил. Министерство иностранных дел Украины также сообщило, что направило запрос в Москву с требованием объяснить цели скопления войск на границе с Украиной.

«Дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение опасности, также были проигнорированы российской стороной. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств — участников ОБСЕ», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

В отчетах Кремля о телефонных разговорах Путина с Зеленским, которые состоялись в феврале и июле 2020 года, говорится, что президент России настойчиво акцентировал внимание на необходимости выполнять минские соглашения и выражал «серьезную озабоченность» заявлениями украинских политиков о «неприемлемости ряда положений комплекса мер и необходимости его пересмотра».

Эти соглашения предусматривают внесение особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в конституцию Украины, проведение там выборов и только после этого передачу границы под контроль Киева.
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Президент Зеленский в декабре 2019 года на саммите в Париже подтвердил план воплощения минских соглашений в жизнь, летом 2020 года в Донбассе было объявлено о бессрочном перемирии, однако в политическом урегулировании прогресс отсутствовал, предусмотренные соглашениями политические решения приняты не были.

В последние недели обстановка вокруг Донбасса обострилась, самопровозглашенные республики заявляли о концентрации украинских войск и об увеличении числа обстрелов и столкновений в зоне конфликта. Там заявили об угрозе возобновления полномасштабных боевых действий.

«За последние несколько лет сейчас наиболее горячий период [на линии соприкосновения]. Именно сейчас стянуто такое количество техники к линии соприкосновения с украинской стороны — и это не только наши данные, но и отчеты ОБСЕ об этом говорят. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно. По сути, сейчас ситуация говорит о том, что Украина готова к эскалации, полномасштабным боевым действиям», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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В свою очередь, Киев и страны Запада обвинили Россию в сосредоточении военной группировки на границе с Украиной. В Москве неоднократно заявляли, что страна имеет право перемещать войска по своей территории. Однако в случае возобновления войны в Донбассе Россия примет меры для защиты своих граждан, проживающих в самопровозглашенных республиках, и не оставит Донбасс в беде.

В последние несколько дней из Киева стали поступать заявления о том, что Киев не планирует наступление в Донбассе. Об этом, в частности, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом». «Главнокомандующий нашей армии уже заявил, что сообщения о якобы наступлении Украины на Донбасс — это полный фейк и дезинформация. Украина не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми», — сказала Мендель. Телеканал «Дом» создан украинскими властями специально для вещания на неподконтрольные территории Донбасса, он финансируется из бюджета и на него не распространяются языковые квоты, передачи идут на русском языке.

Владислав Гордеев

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