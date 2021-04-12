13:36 (мск), источник: Известия
Индия одобрила вакцину «Спутник V»
Индия одобрила применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 12 апреля сообщает издание Times of India.
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Отмечается, что заявку на экстренное использование российского препарата одобрил комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств.
Отмечается, что теперь вакцину должен одобрить Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI). После чего «Спутник V» можно будет использовать в стране наравне с двумя другими одобренными вакцинами, уточняет телеканал NDTV.
Ранее в этот день в Индии объявили о начале четвертой волны коронавируса. За сутки в Дели зафиксировали более 10 тыс. новых заболевших.
До этого, 5 марта, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Panacea Biotec договорились о совместном производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии. Речь идет и производстве 100 млн доз препарата в год.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что соглашение с Panacea Biotec является важным этапом для производства «Спутника V» за границей.