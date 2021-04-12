16:59 (мск), источник: Коммерсантъ
Алиев обвинил Армению в использовании «Искандеров» после освобождения Шуши
Азербайджан до сих пор не получил официального ответа на вопрос, как ракеты «Искандер-М» оказались у Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, эти ракеты были использованы против азербайджанских военных после освобождения города Шуша от «армянской оккупации». О том, что в этом городе обнаружили обломки двух ракет «Искандер», сообщалось 2 апреля.
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