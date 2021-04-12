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16:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Алиев обвинил Армению в использовании «Искандеров» после освобождения Шуши

Азербайджан до сих пор не получил официального ответа на вопрос, как ракеты «Искандер-М» оказались у Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, эти ракеты были использованы против азербайджанских военных после освобождения города Шуша от «армянской оккупации». О том, что в этом городе обнаружили обломки двух ракет «Искандер», сообщалось 2 апреля.

«Откуда у Армении взялись эти ракеты? Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки армян. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим», — сказал Алиев на открытии Парка военных трофеев в Баку (цитата по «Интерфаксу»). На открытии парка показали обломки ракеты «Искандер-М».

По словам Ильхама Алиева, Армения пыталась этими ракетами уничтожить Шушу. «Это доказательства военного преступления Армении. Эти ракеты были использованы против азербайджанских военных после освобождения ВС Азербайджана города Шуша от армянской оккупации», — заявил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о низкой эффективности комплексов «Искандер», при этом он напрямую не сказал об их использовании. Позже его пресс-секретарь уточнила, что Пашиняна неправильно информировали. Минобороны России заявило, что комплексы «Искандер» не применялись в Нагорном Карабахе.

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