17:26 (мск), источник: Коммерсантъ
«Киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия»
От украинских властей в Москве ждут чего угодно.
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Украина и самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в понедельник вновь сообщили о взаимных обстрелах, причем с украинской стороны есть погибший.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, украинские власти ради повышения своих рейтингов могут «сорваться на безрассудные действия». В Евросоюзе же возлагают ответственность на Москву. Наладить диалог между Киевом и Западом с одной стороны и Россией с другой
Более того, хотя офис президента Украины Владимира Зеленского объявил, что еще 26 марта запросил телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, его
Мэр Донецка Александр Кулемзин сообщил, что украинские силовики начали обстрел западной окраины города в понедельник в 12:05. По его словам, огонь велся из БМП-2 и станкового гранатомета СПГ-9. «Пострадавших нет», — уточнил Кулемзин в своем
Между тем с украинской стороны примерно в то же время сообщили о погибшем. «Один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью», — заявили в
Кроме того, она сообщила, что офис президента Украины запросил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, но ответ еще не пришел. «Очень надеемся, что это не отказ от диалога», — сказала Юлия Мендель. Позднее она уточнила, что запрос был отправлен еще 26 марта — сразу после гибели украинских военнослужащих под поселком Шумы.
И добавил: «В том, что касается разрядки напряженности, предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать».
А глава МИД РФ Сергей Лавров особо выделил тезис Мендель, что «Украина не может бороться со своими людьми». «Когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует на Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, — это неправда. Киев после “Революции достоинства” (2014 года.— “Ъ”) нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали», — заявил он в понедельник. И добавил: «В погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия».
Опасаются дальнейшей эскалации и внешние игроки. Например, к теме Донбасса на своем брифинге обратился представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. «Надеемся, что эскалации конфликта не будет, — сказал он.— Это неприемлемо. Контакты продолжаются, продолжаются усилия на дипломатическом уровне, чтобы не допустить этого».
Правда, виноватой, исходя из слов европейского чиновника, выглядит лишь один вовлеченный в ситуацию игрок — Россия.
«ЕС и
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Кирилл Кривошеев