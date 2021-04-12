18:03 (мск), источник: Forbes
Чиновники задумались об ограничении полетов в Турцию на полтора месяца
По одному из вариантов правительство может сохранить регулярные рейсы только в Стамбул.
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Власти России рассматривают возможность ограничения авиасообщения с Турцией на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня, рассказали Forbes источник в одном из профильных ведомств и собеседник в одном из крупнейших туроператоров.
По данным источников, правительство может сохранить регулярные рейсы только в Стамбул, но по словам одного источника авиасообщение могут закрыть и полностью.
Forbes направил запрос представителю
О том, что правительство задумалось о закрытии Турции для российских туристов Forbes со ссылкой на источники сообщил на прошлой неделе. Эту информацию также подтвердили источники VTimes и РБК. В пятницу, 9 апреля, на совещании оперативного штаба обсуждалась эпидемиологическая ситуация в Турции, рассказал источник Forbes в одном из профильных ведомств и федеральный чиновник. Первый источник также сообщил, что накануне штаб подсчитывал, сколько людей может потребоваться вывозить. Источник в одном из профильных ведомств также сообщил Forbes, что правительство обсуждает закрытие чартерных и регулярных рейсов с Турцией. Он добавил, что всех возвращающихся из страны в Россию могут обязать проходить двухнедельный карантин.
Эксперты, с которыми пообщалось издание «Турпром» рассказали, что власти рассматривают два варианта ограничений: запретить авиасообщение и продажу туров в Турцию, второй — ничего не запрещать, но для всех россиян, которые возвращаются из Турции, ввести обязательный карантин на две недели. «Такой вариант, формально не запрещая туризм в Турцию, по факту сократит его минимум на 90%», — пишет издание.
Марина Дульнева, Мария Кокорева