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18:03 (мск), источник: Forbes

Чиновники задумались об ограничении полетов в Турцию на полтора месяца

По одному из вариантов правительство может сохранить регулярные рейсы только в Стамбул.

Источник: РИА "Новости"

Власти России рассматривают возможность ограничения авиасообщения с Турцией на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня, рассказали Forbes источник в одном из профильных ведомств и собеседник в одном из крупнейших туроператоров.

По данным источников, правительство может сохранить регулярные рейсы только в Стамбул, но по словам одного источника авиасообщение могут закрыть и полностью.

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Forbes направил запрос представителю вице-премьера Татьяны Голиковой.

О том, что правительство задумалось о закрытии Турции для российских туристов Forbes со ссылкой на источники сообщил на прошлой неделе. Эту информацию также подтвердили источники VTimes и РБК. В пятницу, 9 апреля, на совещании оперативного штаба обсуждалась эпидемиологическая ситуация в Турции, рассказал источник Forbes в одном из профильных ведомств и федеральный чиновник. Первый источник также сообщил, что накануне штаб подсчитывал, сколько людей может потребоваться вывозить. Источник в одном из профильных ведомств также сообщил Forbes, что правительство обсуждает закрытие чартерных и регулярных рейсов с Турцией. Он добавил, что всех возвращающихся из страны в Россию могут обязать проходить двухнедельный карантин.

Эксперты, с которыми пообщалось издание «Турпром» рассказали, что власти рассматривают два варианта ограничений: запретить авиасообщение и продажу туров в Турцию, второй — ничего не запрещать, но для всех россиян, которые возвращаются из Турции, ввести обязательный карантин на две недели. «Такой вариант, формально не запрещая туризм в Турцию, по факту сократит его минимум на 90%», — пишет издание.

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Марина Дульнева, Мария Кокорева

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