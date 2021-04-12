Путин призвал пересмотреть сроки исполнения задач в космической сфере

«Наш долг и в том, чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса», — отметил Путин.
Также глава государства подчеркнул, что Россия должна достойно поддерживать статус одной из ведущих ядерных и космических держав и использовать свои преимущества в космической сфере для укрепления обороноспособности страны, заявил 12 апреля президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.
«В новом XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной, хочу это тоже напомнить. И сегодня мы обсудим вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности, проанализируем, что нужно сделать, чтобы усилить наши позиции в этой, без преувеличения, стратегической сфере», — сказал президент.
Он сообщил, что за последние два с половиной года было проведено более 50 успешных пусков российских ракетоносителей, и напомнил о запуске 9 апреля корабля «Союз МС-18», названного в честь летчика-космонавта Юрия Гагарина.
Владимир Путин в День космонавтики находится с рабочим визитом в Энгельсе Саратовской области. Ранее он возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину, который стоит на месте первого приземления космонавта.
Ранее, в начале февраля, Путин рассказал, что мировое лидерство будет принадлежать тому, кто одержит победу в глобальных соревнованиях за технологии и знания.
Он отметил, что научный и технологический суверенитет является вопросом настоящего и будущего России. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия обладает всеми возможностями, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки.