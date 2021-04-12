Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 12 апреляМеждународный день космонавтики, принятие четвертой Конституции РСФСР, открытие Диснейленда в Париже и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
10Пасха в условиях пандемии
18:50 (мск), источник: Известия

Путин призвал пересмотреть сроки исполнения задач в космической сфере

Президент России Владимир Путин указал на необходимость проанализировать проекты в космической отрасли и реализацию всех этапов с разбивкой и финансированием по годам. Об этом он заявил в ходе совещания о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности в РФ, которое проходит в режиме видеоконференции 12 апреля.

Источник: РИА "Новости"

«Наш долг и в том, чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса», — отметил Путин.

Новость
Опубликован оригинал инструкции для Гагарина в космосе

Также глава государства подчеркнул, что Россия должна достойно поддерживать статус одной из ведущих ядерных и космических держав и использовать свои преимущества в космической сфере для укрепления обороноспособности страны, заявил 12 апреля президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.

«В новом XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной, хочу это тоже напомнить. И сегодня мы обсудим вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности, проанализируем, что нужно сделать, чтобы усилить наши позиции в этой, без преувеличения, стратегической сфере», — сказал президент.

Он сообщил, что за последние два с половиной года было проведено более 50 успешных пусков российских ракетоносителей, и напомнил о запуске 9 апреля корабля «Союз МС-18», названного в честь летчика-космонавта Юрия Гагарина.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Владимир Путин в День космонавтики находится с рабочим визитом в Энгельсе Саратовской области. Ранее он возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину, который стоит на месте первого приземления космонавта.

Ранее, в начале февраля, Путин рассказал, что мировое лидерство будет принадлежать тому, кто одержит победу в глобальных соревнованиях за технологии и знания.

Он отметил, что научный и технологический суверенитет является вопросом настоящего и будущего России. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия обладает всеми возможностями, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки.

 Турные вести: россияне отказываются от путешествий в Турцию
Не поминайте цифрой: что даст отмена справок для пособий на похороны
Лавров посоветовал Турции не поощрять воинственность Украины
Японцы выступают за отмену летней Олимпиады в Токио
Власти обсуждают ограничение полетов в Турцию на полтора месяца
Рогозин заявил о потере контрактов из-за «подлых санкций США»
Как тушат пожар на «Невской мануфактуре» (фото)
В США вспыхнули протесты из-за смерти афроамериканца Данте Райта
60 лет назад Гагарин покорил космос: как это было (фото)
Gnezdo.ru
Власти приказали изменить выплаты всех пенсий
Кто и как заставил Горбачева развалить СССР
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
Громкое событие в Карабахе: что ждет людей
Горячие темы на Авто
"Если завтра война" 345
Краудфандинг... Что за зверь такой? 247
А не кажется ли вам, что вселенная разумна? 231
Вброс... ну вы поняли. 220
Товары для дома
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Дети
Беременная Алекса устроила романтическую фотосессию с женихом Певица поделилась милыми кадрами
Леди
Все мужчины 48-летней Елены Кориковой (фото) Актриса Елена Корикова 12 апреля отмечает 49-летие, а мы рассказываем о ее главных романах
Новости партнеров
Раскрыт секрет успеха мистического сериала "Закрытая школа"
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
На дачников давят все больше: принят абсурдный закон
Что удивило американца в российском супермаркете: в США такого нет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь