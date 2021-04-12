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19:29 (мск), источник: ТАСС

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник на брифинге в Доме правительства сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Источник: Reuters

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года до 1 июня сего года. За исключением направлений, необходимых для участия акционерного общества “Концерн Титан-2” в строительстве атомной электростанции, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю: Москва — Стамбул, Стамбул — Москва», — сказала Голикова.

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Помимо этого, с 15 апреля по 1 июня будет приостановлено авиасообщение между Россией и Танзанией. «На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной Республикой Танзания с 15 апреля по 1 июня», — сказала вице-премьер.

Авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено в том случае, если ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется. «Хотела бы обратить внимание, что мы внимательнейшим образом будем отслеживать ситуацию. И если ситуация в Турецкой Республике и республике Танзания стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства», — сказала Голикова.

Российским туроператорам рекомендуется приостановить деятельность по продаже туров для путешествий в Турцию с 15 апреля по 1 июня.

«Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристического продукта на территорию Турецкой Республики с территории Российской Федерации в этот же период (с 15 апреля по 1 июня — прим. ТАСС)», — сказала она.

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