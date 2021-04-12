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20:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский призвал Байдена помочь Украине вступить в НАТО «не только на словах»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN призвал президента США Джо Байдена нарастить военную поддержку Киева и способствовать скорейшему вступлению страны в НАТО.

Источник: AP 2020

По его словам, Соединенные Штаты давно стали хорошим другом Украины, однако если они рассчитывают на интеграцию страны в альянс, им придется оказать ей еще большую поддержку и «не только на словах».

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«Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу», — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинским военным на передовой в Донбассе важно понимать наличие политической поддержки Запада, несмотря на риски «спровоцировать Москву» и способствовать эскалации конфликта в регионе. «Что мы здесь делаем? Что здесь делают наши люди? Они воюют», — заключил президент.

Ранее Зеленский назвал вступление республики в НАТО единственным способом Киева прекратить войну в Донбассе. Он призвал страны Североатлантического альянса нарастить присутствие своих Вооруженных сил в Черноморском регионе, пояснив, что это станет «мощным фактором» для сдерживания России.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.

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