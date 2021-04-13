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02:18 (мск), источник: РБК

США решили не менять своего посла в России

Вашингтон не намерен отзывать своего посла Джона Салливана из России после того, как Россия пригласила своего главу дипмиссии Анатолия Антонова для консультаций в Москву, сообщили ТАСС в Госдепартаменте.

Источник: РИА "Новости"

Ранее о таком решении, принятым Вашингтоном, сообщил CNN со ссылкой на двух источников в администрации президента.

«[У нас] нет планов отзывать посла Салливана в ответ на решение РФ [о приглашении на консультации в Москву Антонова]. Работа, которую он и другие преданные своему делу дипломаты США в России выполняют каждый день, жизненно важна для продвижения американских интересов и наших двусторонних отношений», — сказали российскому агентству в Госдепе.

CNN писал, что решение не менять посла в России демонстрирует готовность США укреплять стабильность в отношениях со страной.

Сохранение посла, который уже знает обстановку в России, а также приглашение президента Владимира Путина на конференцию по изменению климата, говорит о том, что администрация США остается открытой к сотрудничеству с Россией там, где это возможно, передает телеканал.

Салливан занимает должность главы американской дипмиссии с февраля 2020 года. CNN сообщает, что президент Джо Байден все еще прорабатывает назначения на посольские посты и не определился с множеством позиций.

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Российского посла Анатолия Антонова пригласили для консультаций в Москву 17 марта. Это произошло после того, как Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей.

В российском МИДе, комментируя приглашение посла, поясняли, что странам необходимо определить «пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей». Представитель ведомства Мария Захарова утверждала, что Москва не заинтересована в «необратимой деградации» российско-американских отношений и подчеркивала, что это будет темой консультаций с Антоновым.

После прибытия в Москву, посол заявил, что Россия не заинтересована в том, чтобы отношения Москвы и Вашингтона «полностью упали в пропасть».

В ближайшее время, вероятнее всего, Антонов не вернется в Вашингтон, уточняли в МИД на прошлой неделе. «Это не вопрос ближайших дней. Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке», — сказал замминистра Сергей Рябков.

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