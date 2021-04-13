Правительство Японии разрешило слить воду с АЭС в Фукусиме в океан

К марту в танкерах на территории АЭС скопилось 1,25 млн тонн очищенной радиоактивной воды. Жидкость очищена от стронция, дейтерия и других загрязнителей, однако в ней еще остается тритий.
Компания TEPCO, оператор АЭС «Фукусима-1», предупреждала, что место для воды закончится к осени 2020 года. Это, по заверению оператора, создаст проблемы для вывода АЭС из эксплуатации.
Накануне Китай и Южная Корея выразили обеспокоенность планами Японии. «Решение может прямым и непрямым образом повлиять на безопасность людей и окружающей среды», — передавало агентство «Ренхап» слова представителя южнокорейского МИДа.
«Японская сторона должна действовать ответственным образом, в интересах мирового сообщества и собственных граждан», — цитировало «Синьхуа» представителя МИД КНР.
Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года после землетрясения и последовавшего за ним цунами. В результате стихийных бедствий погибло около 16 тыс. человек. Сотни тысяч японцев были вынуждены покинуть свои дома.