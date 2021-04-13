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03:56 (мск), источник: ТАСС

Глава офиса Зеленского выступил за размещение на Украине американских ЗРК Patriot

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Украинские власти считают, что США следует разместить на территории страны зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Такое мнение руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак высказал в интервью журналу Time, опубликованном в понедельник.

Источник: AP 2020

Согласно утверждению Ермака, «Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада».

«Но где США размещают свои ракеты Patriot? — задался вопросом руководитель офиса украинского лидера. — Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь».

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В свою очередь сам президент Украины Владимир Зеленский в интервью Time выступил с утверждением, что перемещение российских войск вблизи украинской границы нацелено на запугивание Киева и стран Запада.

«Они хотят, чтобы мы боялись, — указал он. — Они хотят, чтобы Запад боялся силы России, ее мощи». По мнению президента Украины, Россия якобы рассчитывает «накалить [ситуацию] настолько, чтобы показать, что Запад проявит нерешительность в поддержке Украины».

При этом, по словам Зеленского, украинские власти «не утверждают, что [за этим] последует реальная эскалация». «Это просто может не соответствовать ничьим интересам», — заключил украинский лидер.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной.

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Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.

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