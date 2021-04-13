Глава офиса Зеленского выступил за размещение на Украине американских ЗРК Patriot

03:56 (мск), источник: ТАСС
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Согласно утверждению Ермака, «Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада».
«Но где США размещают свои ракеты Patriot? — задался вопросом руководитель офиса украинского лидера. — Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь».
В свою очередь сам президент Украины Владимир Зеленский в интервью Time выступил с утверждением, что перемещение российских войск вблизи украинской границы нацелено на запугивание Киева и стран Запада.
«Они хотят, чтобы мы боялись, — указал он. — Они хотят, чтобы Запад боялся силы России, ее мощи». По мнению президента Украины, Россия якобы рассчитывает «накалить [ситуацию] настолько, чтобы показать, что Запад проявит нерешительность в поддержке Украины».
При этом, по словам Зеленского, украинские власти «не утверждают, что [за этим] последует реальная эскалация». «Это просто может не соответствовать ничьим интересам», — заключил украинский лидер.
Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной.
Как заявил ранее
Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.