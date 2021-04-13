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09:46 (мск), источник: Lenta.Ru

В Совфеде назвали проверкой на патриотизм отказ россиян от отпуска в Турции

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал отказ россиян от отпуска в Турции проверкой на патриотизм. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

Косачев указал на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому вернуть Крым.

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«Так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отмененных авиарейсов», — сказал он.

По словам Косачева, вне зависимости от действий властей граждане должны проявлять солидарность, и это стало бы мощным ответом общества на «безответственные заявления».

10 апреля Зеленский и Эрдоган провели встречу в Стамбуле. В ходе мероприятия Эрдоган подтвердил украинскому президенту непризнание «аннексии» Крыма. Он также отметил важность сотрудничества и подтвердил стратегическое партнерство между странами.

12 апреля заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что Россия решила ограничить авиасообщение с Турцией из-за обострившейся эпидемиологической обстановки в стране. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг связь данного решения с визитом Зеленского в Стамбул.

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