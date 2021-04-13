12:56 (мск), источник: ТАСС
Кулеба заявил, что Украина не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий
Глава МИД отметил, что страна намерена решать ситуацию в Донбассе дипломатическим путем.
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КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Украина не намерена воевать и нацелена на дипломатическое решение конфликта в Донбассе. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной
«Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий», — заверил он.
Кулеба добавил, что Украина привержена решать ситуацию в Донбассе дипломатическим путем, но не будет терять бдительности в случае, если «начнется виток насилия».
Киеву и НАТО необходимо интенсифицировать сотрудничество на фоне эскалации на востоке Украины.