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12:56 (мск), источник: ТАСС

Кулеба заявил, что Украина не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий

Глава МИД отметил, что страна намерена решать ситуацию в Донбассе дипломатическим путем.

Источник: Reuters

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Украина не намерена воевать и нацелена на дипломатическое решение конфликта в Донбассе. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий», — заверил он.

Кулеба добавил, что Украина привержена решать ситуацию в Донбассе дипломатическим путем, но не будет терять бдительности в случае, если «начнется виток насилия».

Киеву и НАТО необходимо интенсифицировать сотрудничество на фоне эскалации на востоке Украины.

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