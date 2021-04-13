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13:20 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что послание Путина готовится не «в секретном бункере», а в Кремле

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг предположение, что послание главы государства парламенту готовится в некоем «секретном бункере». Он уточнил, что обращение Владимира Путина готовится в Кремле, а напротив Дома правительства России находится не бункер, а Координационный центр кабинета министров.

Источник: РИА "Новости"

«Напротив “Белого дома” (Дом правительства — прим. ТАСС) через реку — это вовсе никакой не бункер и никакой не секретный. Это не бункер, а как раз Координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учетом задач правительственной координации», — объяснил журналистам во вторник представитель Кремля.

По его словам, этот центр «абсолютно не секретный, там бывает огромное количество экспертов, представителей бизнеса, государственной власти, депутаты». Песков уточнил, что данное здание относится к комплексу гостиницы «Украина».

«Сегодня именно этот Координационный центр посетит глава государства», — добавил пресс-секретарь президента.

«Что касается послания, то оно готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле», — рассказал Песков и обратил внимание, что «в процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения, в том числе члены кабинета министров». «Никакого секрета здесь нет», — подытожил представитель Кремля.

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