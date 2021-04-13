13:20 (мск), источник: ТАСС
Песков заявил, что послание Путина готовится не «в секретном бункере», а в Кремле
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/.
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«Напротив “Белого дома” (Дом правительства — прим. ТАСС) через реку — это вовсе никакой не бункер и никакой не секретный. Это не бункер, а как раз Координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном
«Сегодня именно этот Координационный центр посетит глава государства», — добавил
«Что касается послания, то оно готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле», — рассказал Песков и обратил внимание, что «в процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения, в том числе члены кабинета министров». «Никакого секрета здесь нет», — подытожил представитель Кремля.