Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
8Коллапс в Суэцком канале
13:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков допустил отключение России от Visa и MasterCard

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard из-за продолжения западной санкционной политики. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости перейти к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах и отказаться от использования западных платежных систем.

Источник: РИА "Новости"
Новость
В МИДе предложили устранить зависимость России от «ядовитого» доллара

«Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель сдерживания России. Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — ответил Песков на вопрос «Ъ FM» о вероятности отключения России от Visa и MasterCard.

По его словам, лучший способ хеджирования подобных рисков — создание систем, компенсирующих отсутствие услуг или форматов сопровождения финансовой деятельности, то есть «систем по укреплению суверенитета». Он уточнил, что этот процесс в России уже идет.

Вы знаете, что когда пошли сначала разговоры — Visa, MasterCard, то постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система «Мир». Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

Он считает, что ни у кого не вызывает сомнение, что со временем «Мир» получит глобальное распространение.

В марте, комментируя возможную угрозу отключения России от SWIFT (мировая межбанковская система обмена информацией о платежах), пресс-секретарь президента сообщил, что с учетом санкционной политики США Россия должна быть начеку.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Киев прокомментировал возможность наступления на Донбасс
Петр Авен рассказал о плане по разделу Украины
Суд в Москве арестовал профессора МФТИ по подозрению в госизмене
Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич
Египет конфисковал блокировавшее Суэцкий канал судно
Жительница Австралии нашла на пляже странное морское существо
СМИ: аптечные сети отказываются от торговли феназепамом
Бананы оказались под угрозой исчезновения
Gnezdo.ru
США готовятся к войне против России
Кто и как заставил Горбачева развалить СССР
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
2 марта затронуло всех пенсионеров: Матвиенко
Hi-Tech
Ученые нашли в Антарктиде космическую пыль. Как она выглядит Обнаружить ее непросто
Авто
Столкновение эпох: «Москвич» въехал в «Ягуар» (фото) Старый советский автомобиль пострадал гораздо сильнее, чем современный британский
Новости партнеров
Путин впечатлил европейцев кадрами из Сибири: "Мы обречены"
Доброта и соучастие становятся новой этикой России – почему Путин только за
США намерены вмешаться в дела России: хотят избрать своих депутатов
Байден перешел к прямым угрозам Путину – а значит, и России в целом
Популярные темы на «Детях»
Вторник, картинки. Апрель 430
Интересно послушать мнения 194
Девочка, блин 117
Нужна ли такая работа? 102
Леди
Наташа Королева в бикини отрепетировала танец на пляже Певица рассорила поклонников
Дом
В мечтах об отпуске: как создать дома атмосферу теплых стран
Чем заменить надоевший тюль: 6 современных идей
7 красивых рабочих зон у окна на кухне
Сколько стоит аренда квартиры с роялем в Москве
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь