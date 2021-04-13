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16:44 (мск), источник: Известия

В Пентагоне объяснили отправку военных США в Германию

Дополнительная отправка американских военных в Германию является подтверждением хороших отношений Вашингтона с союзниками по НАТО. Об этом во вторник, 13 апреля, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Источник: AFP 2020

«Позвольте мне заверить вас, что это сигнал НАТО, что мы поддерживаем НАТО в полной мере и, что наиболее важно, что мы ценим отношения с нашим партнером здесь, в Германии. Мы продолжим укреплять наше партнерство и наш союз», — отметил Остин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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По его словам, военнослужащие прибудут в Германию осенью. Шаг направлен на обеспечение «обороны и сдерживания» в Европе и создание возможностей, позволяющих предотвратить конфликты или «сражаться и побеждать».

Как подчеркнул глава Пентагона, его поездка в Европу началась с Германии, где он сам служил в молодости.

8 апреля сообщалось, что Остин начнет свое турне в Израиль, Германию и Великобританию, он также посетит с визитом штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. В ходе визитов он встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны страны Бени Ганцем, проведет переговоры с германским министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, с которой обсудит, в частности, вопросы размещения американских сил в ФРГ.

Позднее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сделал заявление относительно операций США в Черном море и на всей территории Европейского командования. По его словам, они носят «рутинный характер».

В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что повышенная активность НАТО в Черном море, связанная с планируемым проходом военных кораблей США через пролив Босфор, осложняет ситуацию с безопасностью в регионе. Грушко подчеркнул, что в настоящее время существуют «соответствующие механизмы оповещения», что позволяет говорить о контактах РФ и Турции в данном вопросе.

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