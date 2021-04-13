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18:09 (мск), источник: Ведомости

Путин указал на важность получения «непричесанных» сведений из регионов

Правительство России должно получать объективную, а не «причесанную» информацию о происходящем в регионах страны, заявил глава государства Владимир Путин в ходе посещения координационного центра правительства в Москве.

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На сайте Кремля отмечается, что деятельность данного центра «построена на современных цифровых технологиях — системе управления спецпроектами, системе управления рисками социально-экономического развития Российской Федерации, мультимодальной системе сбора обратной связи от граждан, системе анализа данных и других».

«Обратная связь должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не “причесанная”, не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Президент добавил, что координационный центр позволяет реагировать на происходящие события, обмениваться информацией, получать обратную связь и корректировать действия правительства. Он подчеркнул, что необходимые сведения должны поступать в соответствующие информационные блоки и использоваться для организации работы. Он выразил надежду, что таким образом будет организована работа по важнейшим направлениям развития России.

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