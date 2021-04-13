18:44 (мск), источник: Известия
Путин поговорил по телефону с Байденом
Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден провели телефонный разговор. Об этом во вторник, 13 апреля, пишет
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«Они [лидеры] обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, включая намерение Соединенных Штатов и России продолжать диалог по стратегической стабильности по целому ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих вопросов безопасности, опираясь на продление действия обновленного договора СНВ», — сообщили в администрации американского президента.
Байден подтвердил свою приверженность построению стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне для обсуждения всего комплекса вопросов, стоящих перед Вашингтоном и Москвой.
В ходе разговора хозяин Белого дома также пообещал «решительный ответ» со стороны США в ответ на якобы кибератаки и вмешательство в американские выборы со стороны России.
Кроме того, в беседе была затронута тема обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
«Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил нашу озабоченность внезапным наращиванием российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию к деэскалации напряженности», — отметили в Белом доме.
Напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном возникла после публикации американской разведки от 16 марта о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2020 году. После этого Байден заявил о том, что Москва должна за это «заплатить».
В ответ Путин предложил американскому коллеге провести открытый разговор фактически в режиме онлайн, отметив, что такой формат будет интересен не только народам США и РФ, но и многим в мире.