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19:35 (мск), источник: Ведомости

Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Байдена

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил заинтересованность в налаживании предсказуемого взаимодействия по ряду острых проблем, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Reuters

«Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», — говорится в сообщении.

Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, «что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества». Байден также предложил Путину рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне.

В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе него лидеры обстоятельно обсудили состояние российско-американских отношений и актуальные аспекты международной повестки дня. В ходе обсуждения ситуации на Украине президент России изложил американскому коллеге базирующиеся на минском «комплексе мер» подходы к политическому урегулированию.

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