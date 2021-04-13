Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Байдена

«Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», — говорится в сообщении.
Стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, «что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества». Байден также предложил Путину рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне.
В Кремле отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе него лидеры обстоятельно обсудили состояние российско-американских отношений и актуальные аспекты международной повестки дня. В ходе обсуждения ситуации на Украине президент России изложил американскому коллеге базирующиеся на минском «комплексе мер» подходы к политическому урегулированию.