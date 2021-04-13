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20:39 (мск), источник: Ведомости

В Турции ужесточили ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом

Турция на две недели ужесточает связанные с пандемией коронавируса ограничительные меры из-за роста заболеваемости COVID-19 среди населения, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телеобращения к гражданам.

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Источник: AP 2020

«Междугородние поездки не будут разрешены во время комендантского часа, за исключением обязательных ситуаций. Вновь введено ограничение на использование городского общественного транспорта для лиц старше 65 и младше 18 лет», — приводит выдержки из речи Эрдогана телеканал NTV. Сам комендантский час в будние дни теперь будет начинаться в 19:00, а не в 21:00, как раньше. Заканчиваться — в 5:00.

Вдобавок ограничения накладываются на работу ресторанов: они смогут готовить блюда на вынос или доставлять их на дом.

Эрдоган объяснил, что рост количества заражений коронавирусом зафиксирован в 58 из 81 провинций Турции, включая Стамбул, Анкару, Анталью и Муглу.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 13 апреля, за сутки в Турции выявили 54 562 новых случая коронавируса. Это четвертое по величине значение показателя за все время пандемии. Максимум был зафиксирован 9 апреля — 55 941 случай. Умерли от COVID-19 в стране 34 182 жителя. Общее число заболевших достигло 3 903 573. Таким образом, Турция занимает седьмое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом граждан.

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