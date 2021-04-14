Россия ожидает от Японии разъяснений по планам о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» в океан

«Выражая в связи с этим серьезную озабоченность, рассчитываем, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу. Ожидаем более детальных разъяснений по всем аспектам, связанным с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан», — говорится в документе.
При этом Россия исходит из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться сброс, указала Захарова.
«Надеемся, что Токио подойдет к этому важному вопросу со всей ответственностью, примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду, ухудшения экологической обстановки, а также не будет создавать затруднений для хозяйственной деятельности других государств, в том числе в области рыболовства», — подчеркивается в комментарии.
В Москве также выразили сожаление, что Токио не счел нужным проводить консультации с РФ и соседними государствами перед решением о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.
«Официальная информация из Японии по данному вопросу недостаточна. В частности, она не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести вышеупомянутое решение», — указала Захарова.
Правительство Японии во вторник официально разрешило слить в океан с аварийной АЭС «Фукусима-1» значительный объем воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ.
Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. За это время предполагается подготовить и проверить дополнительное оборудование, провести соответствующие работы. В настоящее время в стальных баках на территории АЭС «Фукусима-1» скопилось более 1,25 млн тонн воды. Сообщается, что она очищена от большинства опасных радиоактивных веществ, однако содержит изотопы трития, который извлечь технически не удается.