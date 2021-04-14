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01:21 (мск), источник: ТАСС

Россия ожидает от Японии разъяснений по планам о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» в океан

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан, и надеется, что Токио примет меры для минимизации негативного воздействия этого слива на морскую среду. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Источник: AP 2020

«Выражая в связи с этим серьезную озабоченность, рассчитываем, что правительство Японии проявит должную степень транспарентности и будет информировать заинтересованные государства о своих действиях, которые могут представлять радиационную угрозу. Ожидаем более детальных разъяснений по всем аспектам, связанным с планируемым сбросом радиоактивной воды в океан», — говорится в документе.

При этом Россия исходит из того, что в случае необходимости Япония позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где будет осуществляться сброс, указала Захарова.

«Надеемся, что Токио подойдет к этому важному вопросу со всей ответственностью, примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду, ухудшения экологической обстановки, а также не будет создавать затруднений для хозяйственной деятельности других государств, в том числе в области рыболовства», — подчеркивается в комментарии.

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В Москве также выразили сожаление, что Токио не счел нужным проводить консультации с РФ и соседними государствами перед решением о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

«Официальная информация из Японии по данному вопросу недостаточна. В частности, она не содержит оценок рисков для экологии Тихоокеанского региона, к которым может привести вышеупомянутое решение», — указала Захарова.

Правительство Японии во вторник официально разрешило слить в океан с аварийной АЭС «Фукусима-1» значительный объем воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ.

Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. За это время предполагается подготовить и проверить дополнительное оборудование, провести соответствующие работы. В настоящее время в стальных баках на территории АЭС «Фукусима-1» скопилось более 1,25 млн тонн воды. Сообщается, что она очищена от большинства опасных радиоактивных веществ, однако содержит изотопы трития, который извлечь технически не удается.

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