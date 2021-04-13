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13 апреля, источник: РБК

Голикова словами «мы их вывезем» призвала россиян в Турции не переживать

Все россияне, которые сейчас находятся в Турции, смогут закончить отдых и без проблем вернуться на родину, заявила в эфире канала «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова.

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Источник: РИА "Новости"

«Первое, что я хочу сказать: граждане не должны беспокоиться. Те, кто оказался в Турции и кто хочет добыть там то время, которое по путевке, — мы спокойно их вывезем, здесь проблем быть не должно», — сказала Голикова в интервью на телеканале «Россия 24» (ВГТРК).

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Тем, кто все же хотел бы отдохнуть в Турции, туроператоры по договоренности с Ростуризмом могут предложить отправиться в другие страны либо перенести поездку на более поздний срок, «поскольку речь идет о приостановлении [авиасообщения] до 1 июня», сообщила она.

Голикова добавила, что поручила Ростуризму вместе с Минфином проработать механизмы поддержки туроператоров, «чтобы не было проблем с точки зрения реализации прав граждан».

Накануне Россия решила ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. В Турцию будут летать два рейса в неделю по маршруту Стамбул — Москва, а также чартеры для вывоза оставшихся россиян. В правительстве объяснили это решение ухудшением эпидемической ситуации в этих странах.

На этот период туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в эти страны. 13 апреля Росавиация разослала авиакомпаниям письмо, в котором уведомила их о приостановке полетов и обязала предоставлять ведомству график возвращения туристов из этих стран.

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Как сообщили в Ростуризме, россияне, которые уже находятся в Турции и Танзании, смогут планово вернуться домой. Это касается как тех, кто купил тур, так и тех, кто уехал отдыхать самостоятельно. Организованные туристы смогут вернуться в Россию досрочно по согласованию с оператором.

По данным Ассоциации туроператоров России, путевки в Турцию на тот период, пока будет действовать ограничение рейсов, приобрели более полумиллиона россиян, в Танзанию куплено около 6−7 тыс. туров. В Ростуризме посоветовали тем, кто уже купил путевку с датами отдыха до 1 июня, перенести поездку на более поздние сроки или поменять направление. В качестве примера представители туриндустрии назвали Египет, ОАЭ, Кипр, Грецию, Хорватию, Черногорию и страны ближнего зарубежья — Армению, Казахстан или Узбекистан.

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