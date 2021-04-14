В МИДе прокомментировали действия России в случае отключения от SWIFT

«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы. — Ред.)», — сказал он.
По словам Панкина, пока не обсуждается вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT.
Ранее, 5 апреля, Панкин не исключил создания в России альтернативной SWIFT платежной системы на новой технологической основе. Он отметил, что развитие альтернативных и продвинутых SWIFT-систем является не только реакцией на существующую геополитическую ситуацию в мире, но и связано с необходимостью модернизации методов осуществления платежей.
13 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ видит необходимость в переходе к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами. По его словам, нужно наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров.
В тот же день глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что отключение России от международных платежных систем Visa и MasterCard маловероятно. Он также отметил, что технически страна готова к этому.
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи данных и совершения платежей, к которой подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций практически во всех государствах мира.