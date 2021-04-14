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04:54 (мск), источник: Известия

В МИДе прокомментировали действия России в случае отключения от SWIFT

Россия задействует другие возможности, если ее отключат от SWIFT, но пока она не отказывается от этой системы. Об заявил 14 апреля «РИА Новости» заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

Источник: РИА "Новости"

«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы. — Ред.)», — сказал он.

По словам Панкина, пока не обсуждается вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT.

Ранее, 5 апреля, Панкин не исключил создания в России альтернативной SWIFT платежной системы на новой технологической основе. Он отметил, что развитие альтернативных и продвинутых SWIFT-систем является не только реакцией на существующую геополитическую ситуацию в мире, но и связано с необходимостью модернизации методов осуществления платежей.

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13 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ видит необходимость в переходе к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами. По его словам, нужно наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров.

В тот же день глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что отключение России от международных платежных систем Visa и MasterCard маловероятно. Он также отметил, что технически страна готова к этому.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи данных и совершения платежей, к которой подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций практически во всех государствах мира.

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