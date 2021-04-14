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05:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Британия собралась вывести войска из Афганистана

Британия собралась почти полностью вывести войска из Афганистана, сообщает газета Times. Какой конкретно процент контингента будет выведен, не уточняется.

Источник: AFP 2020

В настоящее время на территории ближневосточной страны находится 750 военнослужащих армии Соединенного Королевства. Как пишет издание, оставшейся части войск придется сложно без поддержки США, так как британцы полностью полагались на американскую инфраструктуру.

Кроме того, британцы могут передать правительству Афганистана контроль над академией, где британские военные занимались подготовкой афганских солдат.

Ранее представители запрещенной в России террористической группировки «Талибан» заявили, что не будут участвовать в конференциях по Афганистану, пока с территории страны не выведут иностранный военный контингент.

До этого источник в Белом доме сообщил, что президент США Джозеф Байден собирается вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября. Срок вывода был продлен во избежание войны с террористами.

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