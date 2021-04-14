10:57 (мск), источник: Lenta.Ru
Минпромторг ответил на сообщения о дефиците лекарств в России
В Минпромторге России ответили на предупреждения фармацевтов о риске дефицита лекарств
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Там пояснили, что новая система, предполагающая преимущество для компаний, имеющих производство полного цикла на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поможет нивелировать жесткую зависимость производителей готовых лекарственных форм от нестабильного объема производства субстанций. А лекарственная безопасность, создание технологических и экономических преимуществ важны для развития производства полного цикла лекарственных препаратов, в том числе фармсубстанций, в России.
«Это крайне важно для лекарственного обеспечения граждан, особенно с учетом того, что локализация производства на территориях всех
По данным Госреестра лекарственных средств на 1 января 2021 года, из 215 зарубежных оригинальных препаратов (официальное название — международные непатентованные наименования, МНН — прим. «Ленты.ру»), включенных в перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), по 81 МНН в России не производят субстанции, по 32 МНН — готовые лекарственные формы.
Ранее фармацевты предупредили, что