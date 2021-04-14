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10:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Минпромторг ответил на сообщения о дефиците лекарств в России

В Минпромторге России ответили на предупреждения фармацевтов о риске дефицита лекарств из-за введения механизма «второй лишний» при госзакупках препаратов. Комментарий ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру».

Источник: Reuters

Там пояснили, что новая система, предполагающая преимущество для компаний, имеющих производство полного цикла на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поможет нивелировать жесткую зависимость производителей готовых лекарственных форм от нестабильного объема производства субстанций. А лекарственная безопасность, создание технологических и экономических преимуществ важны для развития производства полного цикла лекарственных препаратов, в том числе фармсубстанций, в России.

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«Это крайне важно для лекарственного обеспечения граждан, особенно с учетом того, что локализация производства на территориях всех стран-членов ЕАЭС тех или иных лекарственных препаратов и отдельных их стадий весьма капиталоемкий и трудозатратный процесс, это всегда взвешенное и проработанное решение компании-производителя», — добавили в Минпромторге, отметив, что одновременно не вводят никаких запретов для осуществления деятельности на территории РФ иностранным производителям.

По данным Госреестра лекарственных средств на 1 января 2021 года, из 215 зарубежных оригинальных препаратов (официальное название — международные непатентованные наименования, МНН — прим. «Ленты.ру»), включенных в перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), по 81 МНН в России не производят субстанции, по 32 МНН — готовые лекарственные формы.

Ранее фармацевты предупредили, что из-за введения для госзакупок лекарств правила «второй лишний», которое предполагает преимущество для компаний, имеющих производство полного цикла на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), может возникнуть дефицит препаратов в аптеках и, в худшем случае, уход с рынка ряда производителей.

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