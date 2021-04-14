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15:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков назвал условием деэскалации в Донбассе отказ Киева от провокаций

Деэскалация на территории Украины возможна только в том случае, если украинские вооруженные силы откажутся от провокационных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обеспокоенность других стран по поводу перемещения российских вооруженных сил на территории РФ Песков считает безосновательной.

Источник: Reuters

«Все обеспокоенности кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем безосновательными. На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий», — ответил представитель Кремля в ходе пресс-колла на вопрос, пришли ли президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден к пониманию необходимости деэскалации на юго-востоке Украины по итогам телефонного разговора.

По мнению Дмитрия Пескова, «Вашингтон прекрасно может использовать свое влияние на Киев с тем, чтобы побудить украинцев отказаться от провокационных действий».
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Шойгу заявил о переброске войск США и НАТО к границам России

Накануне главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии выступили с заявлением по эскалации конфликта в Донбассе. Министры иностранных дел совместно с верховным представителем ЕС заявили, что «глубоко обеспокоены продолжающимся значительным наращиванием российских военных сил» на границе с Украиной и в Крыму. Российская сторона обосновывает перемещения войск совместными с Белоруссией учениями «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. 13 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на заседании комиссии НАТО—Украина абсолютно все государства—члены НАТО высказались в поддержку Украины. Комиссия осудила усиление военного присутствия России на границах и призвала РФ к деэскалации.

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