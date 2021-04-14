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16:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Патрушев: Украина при поддержке США может спровоцировать войну в Крыму

Украина может начать боевые действия против Крыма, организовав при поддержке США провокации с гибелью своих военнослужащих, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Во время совещания в Севастополе он также заявил, что спецслужбы Украины и экстремисты пытаются устроить в Крыму диверсии и теракты.

Источник: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

По словам Патрушева, Киев, поддерживаемый Вашингтоном, все чаще озвучивает планы «установить контроль над территорией Крыма силовым путем». Он заявил, что новая стратегия военной безопасности Украины «прямо определяет Российскую Федерацию как военного врага».

Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники. Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране.
Николай Патрушев
секретарь Совета безопасности России (цитата по «Интерфаксу»)

В марте президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о «Стратегии военной безопасности Украины». Киев утверждает, что документ не ставит целью достижение военного паритета с Россией, но направлен на «прекращение временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины».

Предполагается, что стратегия будет способствовать приобретению Украиной членства в НАТО. Зеленский позднее сказал, что вступление страны в Североатлантический альянс — это «единственный путь к окончанию войны на Донбассе» для Киева.

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