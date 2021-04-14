Эрдоган заявил, что на канал «Стамбул» не будет распространяться конвенция Монтрё

«У канала “Стамбул” нет никакой связи с конвенцией Монтрё. Этот канал для нас станет достижением, поможет серьезно разгрузить пролив Босфор с точки зрения охраны окружающей среды», — цитирует президента телеканал Haberturk. Он также указал, что новая водная артерия «даст Турции независимость и укрепит суверенитет».
Проект канала «Стамбул» был впервые анонсирован Эрдоганом в 2011 году и призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря.
В декабре 2019 года президент Турции заявлял, что морское сообщение через канал не будет подпадать под действие конвенции Монтрё.
Конвенция, принятая в 1936 году на конференции в городе Монтрё (Швейцария), сохранила свободу прохода через проливы только за торговыми судами. Режим прохода для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств различается. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса.
Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.