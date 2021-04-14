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16:43 (мск), источник: ТАСС

В Роспотребнадзоре разъяснили новые правила для прибывающих в страну россиян

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор обязал всех россиян, прибывающих в страну любым видом транспорта, сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия и загрузить результат на портал госуслуг. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее тест в течение трех дней должны были сдавать только прибывающие в РФ воздушным транспортом.

«С 15.04.2021 всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта: обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (анкету заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ); в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ», — говорится в сообщении.

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