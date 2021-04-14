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19:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус в Турции: власти пытаются сдержать новую волну и обещают жесткие меры

За последние четыре дня в Турции коронавирусом заразились 200 тыс человек. Это совпало с началом священного для мусульман месяца Рамадан, который проходит на фоне жестких антивирусных мер.

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Источник: AFP

«Недавний рост числа заражений и смертей, особенно в крупных городах, вынуждает нас снова ужесточить антивирусные меры», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после заседания правительства.

За последнюю неделю ежедневное число новых случаев заражения в стране не опускалось ниже 50 тысяч.
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«Наша цель — за первые две недели [Рамадана] достичь серьезного сокращения новых случаев заражения и смертей. Если мы это не добьемся, принятие гораздо более строгих мер станет неизбежным,» — добавил турецкий президент. Под более жесткими мерами может иметься в виду полный локдаун с запретом выходить на улицы.

В среду турецкое министерство внутренних дел объявило о продлении комендантского часа, запрете перемещения между городами, закрытии спортзалов и бассейнов, запрете свадеб и возвращении школ к онлайн-обучению.

Наполняемость общественного транспорта ограничена 50%, а людям в возрасте старше 65 лет теперь разрешается выходить из дома только с 10 утра до двух часов дня.

Ограничительные меры ужесточаются во всех турецких провинциях, даже там, где ситуация с коронавирусом считается сравнительно спокойной.

Слишком рано открылись

Рост числа заражений в Турции, по данным ВОЗ, начался примерно с середины марта. К 31 марта число новых заражений превысило пиковую цифру декабря (33 тыс.) и достигло 37 тысяч.

Во вторник в Стамбуле начался Рамадан в условиях коронавируса | Источник: GETTY IMAGES

Неделю назад число заражений достигло 49 тыс., на следующий день поднялось до 54 тыс. и с тех пор не опускалось ниже 50. Смертей, связанных с коронавирусом, в Турции сегодня насчитывается более 34 тыс.

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Одновременно в стране продолжается вакцинация населения. По данным на минувшее воскресенье, в Турции было привито более 18 млн граждан, большая часть — китайской вакциной фирмы Sinovac.

Причиной роста заражаемости многие считают открытие в начале марта кафе и ресторанов, на которое власти пошли, чтобы помочь экономике. Еще в середине марта Эрдоган говорил, что правительство не собирается ужесточать карантинные меры.

Оппозиция и некоторые медики призывали ужесточить локдаун еще на прошлой неделе. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу в разговоре с Би-би-си тогда отметил, что около миллиона жителей города на тот момент ежедневно пользовались общественным транспортом. Количество людей, передвигавшихся по городу, он назвал «сумасшедшим».

В общественных местах Турции регулярно проводят дезинфекцию | Источник: GETTY IMAGES

Ситуация в больницах

Как правило, на фоне быстрого роста заражаемости основная нагрузка приходится на больницы. Ранее некоторые турецкие эксперты говорили, что пандемия может привести к коллапсу системы здравоохранения страны.

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«Каждый день растет количество новых случаев. Каждый день — рост числа смертей. В отделениях реанимации — тревожная ситуация», — говорил на прошлой неделе глава Ассоциации отделений интенсивной терапии Турции Исмаил Синел.

«К сожалению, мы ослабили карантинные меры и не смогли ускорить вакцинацию», — заявил в минувшую пятницу в интервью газете Hurriyet министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

«Сейчас проблемы нет. Но если это будет продолжаться еще три-четыре недели, она возникнет», — прокомментировал он ситуацию в больницах. По словам министра, больницы страны сейчас заполнены на 55%, а отделения реанимации — на 67,4%.

Засилье «британского» штамма

По словам главы минздрава Фахреттина Коджа, у турецкой эпидемии есть одна особенность — около 85% новых случаев заражения — это заражения штаммом коронавируса, обнаруженным в Британии прошлой осенью.

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Этот штамм, отличающийся повышенной заразностью, стал причиной временной изоляции Британии от остальной Европы. Ранее британские ученые спрогнозировали, что он может стать доминирующим во всем мире.

Также в стране были выявлены два других штамма — из ЮАР и Бразилии, но лишь в единичных случаях.

«Южноафриканский вариант отмечен у 285 человек в 11 провинциях, а бразильский — у 166 человек в девяти провинциях», — заявил Коджа на пресс-конференции в понедельник.

Происходящее в Турции он охарактериховал как новый пик заражаемости и предупредил, что если этот показатель не упадет, то Турции «придется пойти на невиданные ограничительные меры».

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