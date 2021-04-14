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21:29 (мск), источник: РБК

Псаки назвала разговор Путина и Байдена конструктивным

Телефонные переговоры между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, которые состоялись во вторник, 13 апреля, можно назвать конструктивными. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Саммит может состояться в ближайшие месяцы, говорила Псаки. Москва не торопится.

Источник: РИА "Новости"

«Я скажу, что президент Байден вчера провел конструктивный звонок», — сказала она. По ее словам, Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой.

Говоря о перспективах проведениях очной встречи между Байденом и Путиным, Псаки сообщила, что в рамках этого саммита стороны смогут обсудить те сферы, где оба государства могут успешно работать совместно.

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13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил встретиться лично и обсудить отношения Москвы и Вашингтона. В ходе беседы, в частности, была затронута ситуация на востоке Украины. Как сообщили в Белом доме, «Байден подтвердил желание строить стабильные и предсказуемые отношения с Россией».

В Кремле подтвердили, что американский президент «предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне».

Псаки допустила, что встреча Путина и Байдена может состояться в ближайшие месяцы. «В предстоящие месяцы было бы и этим летом», — отметила она. Песков говорил, что саммит может пройти на территории одной из стран Европейского союза. Желание стать площадкой для проведения встречи Путина и Байдена уже выразили Австрия, Чехия и Финляндия.

Также Песков заявил, что Москва и Вашингтон не будут спешить с проработкой встречи президентов. Отвечая на вопрос, определен ли временной интервал для принятия решения, когда состоится их встреча, он сказал: «Нет, здесь никто, конечно, спешить не будет».

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