Псаки назвала разговор Путина и Байдена конструктивным

«Я скажу, что президент Байден вчера провел конструктивный звонок», — сказала она. По ее словам, Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой.
Говоря о перспективах проведениях очной встречи между Байденом и Путиным, Псаки сообщила, что в рамках этого саммита стороны смогут обсудить те сферы, где оба государства могут успешно работать совместно.
13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил встретиться лично и обсудить отношения Москвы и Вашингтона. В ходе беседы, в частности, была затронута ситуация на востоке Украины. Как сообщили в Белом доме, «Байден подтвердил желание строить стабильные и предсказуемые отношения с Россией».
В Кремле подтвердили, что американский президент «предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне».
Псаки допустила, что встреча Путина и Байдена может состояться в ближайшие месяцы. «В предстоящие месяцы было бы и этим летом», — отметила она. Песков говорил, что саммит может пройти на территории одной из стран Европейского союза. Желание стать площадкой для проведения встречи Путина и Байдена уже выразили Австрия, Чехия и Финляндия.
Также Песков заявил, что Москва и Вашингтон не будут спешить с проработкой встречи президентов. Отвечая на вопрос, определен ли временной интервал для принятия решения, когда состоится их встреча, он сказал: «Нет, здесь никто, конечно, спешить не будет».