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22:12 (мск), источник: ТАСС

Байден объяснил решение вывести войска США из Афганистана

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Присутствие американских военнослужащих в Афганистане не поможет создать устойчивое правительство этой азиатской республики. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной американской политике в Афганистане.

Источник: Reuters

Он рассказал, что более 10 лет назад 44-й президент США Барак Обама попросил его посетить Афганистан и рассказать о ситуации в этой республике. «То, что я увидел во время этой поездки, укрепило мою убежденность в том, что только народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своей страной, а увеличение и бесконечные американские ВС не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство», — подчеркнул глава государства.

Байден заявил, что принял решение положить конец войне США в Афганистане после консультаций с союзниками и Кабулом.
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«После тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами <…>, а также с [президентом Афганистана Ашрафом] Гани и многими другими [лидерами] по всему миру я пришел к выводу, что пришло время завершить самую длинную войну, в которой участвовала Америка», — сказал глава Белого дома.

Соединенные Штаты попросят другие страны, включая Россию, Китай, Индию и Пакистан, делать больше для поддержки Афганистана.

«Мы обратимся к другим странам региона, особенно к Пакистану, а также к России, Китаю, Индии и Турции с просьбой делать больше для поддержки Афганистана. Все они в значительной степени заинтересованы в стабильном будущем Афганистана», — отметил Байден.

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Сроки вывода войск

Администрация США приняла решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая, но предупреждает «Талибан» (движение запрещено в РФ), что решительно ответит на возможные атаки.

«США начнут окончательный вывод [войск из Афганистана] 1 мая. Мы не будем проводить это в торопливой манере, а будем действовать ответственно, продуманно и безопасно, — сказал Байден. — Будем осуществлять вывод в полной координации с нашими союзниками и партнерами. “Талибан” должен знать: если они нападут на нас при выводе, то мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства».

«Военнослужащие США, а также силы наших союзников по НАТО и партнеров по операции выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября», — отметил Байден.

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