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23:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава ЦРУ опасается вторжения России на территорию Украины

Наращивание Россией военных сил на границе с Украиной может стать основной для вторжения на украинскую территорию, считает директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. США и их союзники по НАТО ранее заявили, что крайне обеспокоены «увеличением военного присутствия РФ в Крыму и на границе с Украиной».

Источник: Reuters

Киев утверждает, что численность российских войск у восточной границы Украины превысила 40 тыс., столько же дислоцировано в Крыму.

Передислокация российских военных была одной из тем выступления главы ЦРУ на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.

Господин Бернс рассказал, что работа послом США в России (в 2005—2008 годы) научила его «не недооценивать способы, которыми президент Путин и российское руководство могут оказывать влияние».
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«Наращивание российской военной мощи в Крыму и вдоль границ с Донбассом вызывает серьезную озабоченность. …Это может быть способом запугать украинское руководство, может быть сигналом США, но также наращивание сил (Россией.— “Ъ”) достигло той точки, когда оно может стать основой для ограниченных военных вторжений (на Украину.— “Ъ”). Это то, к чему не только США, но и наши союзники должны отнестись очень серьезно», — считает глава ЦРУ, которого цитирует портал The National.

Кремль говорил, что перемещение российских военных стало реакцией на неспокойную ситуацию на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил, что «Россия заплатит» в случае агрессивных действий на границе с Украиной. Лидер ведущей фракции Европарламента назвал эскалацию ситуации на востоке Украины одним из условий для ужесточения санкций против России.

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